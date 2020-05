Fase 2, a Modica nasce il software per monitorare gli accessi in spiagge

Modica si prepara all'estate al tempo del coronavirus. Nasce infatti un sistema per monitorare gli accessi in spiaggia evitando assembramenti e rispettando la distanza sociale. Si chiama Lidolido, il software creato dalla società Orango di Modica, per rispondere all’esigenza degli operatori turistici e dei Comuni di conformarsi alle misure di prevenzione.

Si tratta di un sistema di raccolta, condivisione e registrazione di informazioni circa il numero delle presenze nelle spiagge nel quale gli stabilimenti balneari e, nel caso delle spiagge libere, i comuni o altri enti pubblici convoglierebbero i dati sugli ingressi e le uscite dalle aree di loro competenza. Le informazioni sul popolamento dei lidi sarebbero visibili in tempo reale dai cittadini via web, scoraggiando così gli affollamenti in aree già piene.

