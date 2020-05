Coronavirus, annullata la Sagra del Pesce 2020 di Pozzallo

Annullata la Sagra del Pesce 2020 di Pozzallo a causa dell'emergenza Coronavirus. A comunicarlo è direttamente il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

"Il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il conseguente Dpcm del 17 maggio 2020 prevedono per manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, siano esse svolte in luoghi all’aperto o al chiuso, la garanzia di condizioni di sicurezza incompatibili con una iniziativa come la Sagra del Pesce", spiega il primo cittadino che ha quindi optato per l'annullamento della kermesse.

"La difficile e parziale ripresa delle iniziative, che ha preso il via soltanto in questi giorni, non consente ancora di addivenire a decisioni definitive ed è al momento ancora fortemente condizionata da regole stringenti di distanziamento sociale la cui durata non è prevedibile. Cercheremo, comunque, di impegnarci per preparare delle soluzioni alternative che consentano alla città, pur nei limiti dettati dalla situazione attuale, di conservare la sua grande attrattiva turistica", conclude Ammatuna.

