Sono in arrivo quasi 2 milioni di euro per ammodernare i centri per anziani del Ragusano. L'Organismo intermedio Autorità urbana Ragusa-Modica ha approvato l'avviso per il finanziamento di piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia. Le domande con Pec devono essere inviate entro il 6 luglio ad autoritaurbana.ragusamodica@pec.comune.ragusa.gov.it.

