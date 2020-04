Pasqua, la cassa edile di Ragusa eroga somme agli operai

La cassa edile di Ragusa, di fronte alla profonda crisi determinata dalla emergenza sanitaria covid-19, che ha colpito duramente il settore edile, ha messo in campo tutte le risorse disponibili a favore dei lavoratori edili e le agevolazioni previste per le imprese. Agli operai sono stati anticipati ed erogate somme prima della Pasqua ed altre erogazioni straordinarie saranno effettuate entro il mese in corso.

Per le imprese sono state attivate le procedure inerenti la sospensione dei versamenti di febbraio e marzo, ed altre

agevolazioni per i pagamenti pregressi e contingenti, al fine di garantire la corretta regolarità contributiva delle imprese.

La cassa edile di Ragusa ha voluto dare anche un segnale tangibile di vicinanza e solidarietà deliberando 20 mila euro in favore della Caritas di Ragusa per sostenere le famiglie bisognose del territorio ibleo.

