Sviluppo sostenibile, a Ragusa e Modica 18 milioni per l'efficienza energetica

L’Organismo Intermedio autorità urbana Ragusa-Modica «Città Barocche» ha approvato un bando per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici di proprietà dei due enti locali.

La dotazione finanziaria è di oltre 17 milioni di euro, a valere sull'Azione 4.1.1 del Po Fesr Sicilia 2014/2020. Il contributo previsto per ciascun progetto è di minimo 200 mila euro e massimo 3 milioni di euro. Le domande vanno inviate entro le 20 dell’11 maggio 2020 all’indirizzo di post elettronica certificata (pec) autoritaurbana.ragusamodica@pec.comune.ragusa.gov.it.

Il bando è stato pubblicato nell’ambito della strategia di Sviluppo urbano sostenibile (Sus) «Ragusa-Modica / Città Barocche» per l’attuazione dell’Agenda urbana regionale. (ANSA)

