Mercato ortofrutticolo di Vittoria, è scontro sull'apertura

È scontro sull'orario di apertura e di chiusura del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Tra poco dovrebbe essere adottato l'orario primaverile, per tre mesi, con apertura anche pomeridiana e nei giorni scorsi, come ricorda Francesca Cabibbo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è svolta una riunione, coordinata dal dirigente del Comune, Alessandro Basile, per avviare i nuovi orari fino al 31 maggio.

Dovrebbe essere confermata l'apertura pomeridiana per permettere agli agricoltori, nel periodo di massima produzione, di raccogliere la merce fresca al mattino e portarla nel pomeriggio al mercato per la commercializzazione ma la Cna ritiene che l'ingresso e la vendita pomeridiana della merce metta "in seria difficoltà il settore più importante e strategico per la filiera: l'autotrasporto. Se ripassasse questa proposta si creerebbero per l'autotrasporto e per la logistica una serie di problemi : il posticipo delle operazioni di carico dei mezzi con la conseguenza che gli orari di partenza per la tratta Catania-Napoli (un solo imbarco alle 23) e Messina-Salerno (un solo imbarco alle 2) sarebbero difficili da rispettare".

L'orario primaverile, quindi, non piace agli autotrasportatori che devono anche fare i conti con le limitazioni degli orari di guida e gli obblighi di riposi.

