Caro voli, ad agosto prezzi scontati anche all'aeroporto di Comiso

Ad agosto prezzi scontati anche da e per l'aeroporto di Comiso. O almeno se tutto andrà secondo i programmi. È quanto emerge dalla seduta di oggi della IV commissione dell’Ars, Ambiente, territorio e mobilità, a cui hanno partecipato Silvio Meli e Rosario Dibennardo, il presidente e l’amministratore delegato di SOACO, la società di gestione dell’Aeroporto di Comiso.

Presente anche il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri insieme all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione, Marco Falcone, al presidente della IV Commissione, Giusy Savarino, e ai deputati ragusani, Stefania Campo, Nello Dipasquale, Giorgio Assenza e Orazio Ragusa. Durante l'incontro si è discusso delle tratte in continuità territoriale e dell’incentivazione delle nuove rotte.

“Siamo stati ascoltati e abbiamo avuto rassicurazioni da parte di Cancelleri sulla firma, a breve, del decreto per la continuità territoriale – commenta Dibennardo -. Inoltre, l’occasione è stata utile per sollecitare la deputazione regionale affinché si proceda alla modifica della destinazione dei fondi già stanziati dall’Assemblea regionale per incentivare le nuove rotte, secondo le indicazioni che abbiamo ricevuto da consulenti specializzati in redazione di bandi di gara”.

“Siamo soddisfatti dell’incontro di oggi – aggiunge il presidente Meli – ma attendiamo che quanto annunciato diventi realtà per procedere con il rilancio del nostro scalo e, quindi, dell’intero territorio del SudEst”.

