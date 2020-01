Ospedale di Modica, vince il concorso ma il direttore dell'Asp sceglie il secondo: è polemica

Vince il concorso ma il direttore dell'Asp di Ragusa sceglie il secondo in graduatoria. Sta facendo discutere quanto accaduto in seguito al concorso per direttore primario dell’unità complessa di Medicina Generale dell’ospedale "Maggiore" di Modica, dove Raffaele Schembari, il medico candidato che aveva ottenuto il maggiore punteggio sia nei titoli che nei colloqui non è stato scelto dal direttore generale Angelo Aliquò a favore invece di Gaetano Cabibbo, collocato utilmente in graduatoria al secondo posto.

Il manager si è avvalso delle norme in materia ovvero il decreto legislativo 158 del 2012 e ha motivato la sua scelta affermando di aver voluto "dare priorità alla continuità nel raggiungimento degli obiettivi col riguardo al miglioramento della perfomance da parte dello stesso Cabibbo e tenendo conto della sua età anagrafica in una visione prospettica di lungo periodo".

La scelta potrebbe aprire polemiche e contenziosi per un concorso che aveva già registrato da parte della commissione una rivisitazione dei titoli dei due candidati col ribaltamento della loro posizione.

