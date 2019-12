Centro Convenienza, in crisi anche la sede di Ragusa: sostegno da Asso-Consum

In crisi anche il Centro Convenienza di Ragusa. È stato Asso-Consum a raccogliere le lamentele dei clienti che, dopo aver scelto, prenotato ed anticipato acconti anche per oltre il 50% del costo totale non hanno mai visto consegnata la merce, senza nemmeno ricevere spiegazioni adeguate in merito.

Pur se al momento non è chiara la situazione finanziaria della società che gestisce l’attività, a quanto pare, alla luce delle notizie sulla gestione della crisi che ha già coinvolto le altre sedi nell'isola, l'attesa dei clienti potrebbe essere del tutto vana.

Proprio per tali ragioni, l'Asso-Consum intende sostenere le famiglie coinvolte, invitando tutti gli utenti che hanno pagato (in parte o per l'intero) i mobili e che giustamente si aspettan di ottenere la restituzione del denaro o del bene mobile scelto, a rivolgersi all’associazione.

