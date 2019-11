Mercato di Vittoria, al rush finale il bando per l'assegnazione dei box

Entro dicembre potrebbero essere completate le procedure per l’assegnazione dei 74 box del mercato ortofrutticolo di Vittoria, un operazione condotta dalla commissione prefettizia coordinata da Filippo Dispenza, in accordo di vigilanza collaborativa con l’Anac.

«Le infiltrazioni interne al mercato sono una delle ragioni per le quali abbiamo deciso di mettere a bando tutti i box - dice Filippo Dispenza a nome della commissione (Giovanna Termini e Gaetano D’Erba) - abbiamo voluto un percorso di totale legalità proprio nel mettere tutti i box a bando, per potere garantire eccellenza dei prodotti e trasparenza delle procedure».

Una operazione fatta non prima di avere sentito le parti in causa: «Ho incontrato qualche giorno fa il presidente dei concessionari che mi ha riconosciuto onestà intellettuale del percorso: prima di andare da Anac per scrivere nuovo bando e regolamento, li ho riuniti tutti. Ed erano d’accordo con me. La nostra azione è stata totalmente trasparente per ridare dignità a questo mercato che è uno dei più importanti di Europa e per ridare credibilità a questo magnifico territorio».

