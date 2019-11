Boom di crocieristi a Pozzallo, il sindaco: "Crescente l'interesse delle compagnie"

Boom di navi da crociera a Pozzallo. Sono sempre di più gli approdi nel Comune ragusano e del fenomeno gioisce il sindaco Roberto Ammatuna "per il crescente interesse delle compagnie crocieristiche per la struttura portuale di Pozzallo", si legge in una nota.

Oggi infatti è approdata la "Bella de l'Adriatique" con a bordo 180 turisti. La prima di novembre, perché nei tre sabati successivi arriveranno altre navi di crocieristi e l'Amministrazione comunale non vuole farsi trovare impreparata per rendere più accogliente la sosta dei turisti a Pozzallo e nel territorio provinciale. Il Comune di Pozzallo e l’Ascom si sono infatti impegnati per organizzare, direttamente in banchina, degli assaggi enogastronomici e delle visite guidate nel centro storico della Città.

Il progetto è il risultato di una riunione organizzativa tenutasi il 30 ottobre presso i locali della Capitaneria di Porto e presieduta dal comandante Pierluigi Milella a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Pozzallo, dell’Ufficio Dogana, il Presidente dell’Ascom Giuseppe Cassisi e Paolo Covato dell’Agenzia Marittima Boccadifuoco.

