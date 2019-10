Cioccolato di Modica, ogni barretta avrà un "passaporto digitale"

Tutte le barrette da 100 grammi di cioccolato di Modica Igp dovranno riportare un contrassegno del Poligrafico e Zecca di Stato.

Come avviene per le banconote, dunque, ogni barretta sarà tracciabile per contrastare la contraffazione. Il cioccolato di Modica, la cui tecnica di lavorazione settecentesca rappresenta un patrimonio culturale immateriale collettivo, sarà il primo prodotto ad essere dotato di un "Passaporto digitale", sottolinea il presidente del Consorzio cioccolato di Modica Salvo Peluso.

Il progetto è stato realizzato dal Poligrafico dello Stato con la supervisione di Csqa certificazioni e la Fondazione Qualivita. I consumatori potranno avere informazioni di filiera e sull' autenticità del prodotto anche grazie all'applicazione sul telefono cellulare "Trust your food".

© Riproduzione riservata