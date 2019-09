Dissesto idrogeologico a Pozzallo, stanziati oltre 2 milioni di euro

Inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pozzallo, tre proposte progettuali per la realizzazione di interventi utili allo smaltimento delle acque piovane e la mitigazione del rischio idrogeologico. Le somme, finanziate dal Ministero degli Interni, ammontano complessivamente 2 milioni e 500 euro.

Le zone interessate sono quelle di Raganzino, di via Torino, dello Stadio Comunale, del Primo Scivolo, di via Alfieri. A causa di un aumento delle mutazioni climatiche, e dell'aumento delle acque piovane, si rende necessario intervenire per evitare a Pozzallo fenomeni di allagamenti.

La proposta è stata approvata nella giornata di ieri all’unanimità dal Consiglio Comunale.

