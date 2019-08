Comiso, gravano sul Comune le perdite dell'aeroporto

Il consiglio comunale di Comiso ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e per la prima volta sono stati inseriti anche 455 mila euro che dovranno servire a coprire le perdite maturate da So.A.Co., la società di gestione dell'aeroporto di Comiso.

Si tratta di una quota delle perdite complessive dell'anno 2018 che, in parte, sono coperte con il fondo «sovrapprezzo azioni» (il fondo a disposizione di So.A.Co) che però si è esaurito. Il sindaco Maria Rita Schembari ha spiegato il percorso fatto finora per rilanciare l'aeroporto ed ha fatto sapere di aver chiesto, per ben quattro volte, le dimissioni del presidente di So.A.Co, Silvio Meli e della componente del Cda, Silvana Tuvè, entrambi nominati dal suo predecessore, Filippo Spataro. Entrambi hanno rifiutato di rimettere il mandato.

