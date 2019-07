Enogastronomia doc del Sudest, approvato un piano dal Comune di Ragusa

La prospettiva è quella di ricercare negozi nelle capitali europee che con un unico marchio di distretto del Sudest della Sicilia (con nome da ufficializzare) possano vendere almeno il 60 per cento di prodotti della enogastronomia, del cibo del Sud Est siciliano, realizzare una scuola di alta formazione di enogastronomia a Ragusa e iniziative anche a Siracusa.

Approvata anche dal comune di Ragusa, l'adesione al Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di Noto, promosso e coordinato dalla Camera di Commercio del Sudest Sicilia. Il presidente della Camera di commercio, Piero Agen, parla a Ragusa di iniziative concrete, funzionali allo sviluppo del territorio.

"Un distretto - ha spiegato Agen - che deve potere contare sulla partecipazione strategica globale di tutti i territori, con la gestione nelle mani delle imprese, tra consorzi e distretti. Lavoreremo per inglobare tutti coloro che oggi sono rimasti fuori: vogliamo coesione e fusione. La Regione si prenderà 60 giorni per valutare, per sanare eventuali difficoltà. Lo scopo è una visione unitaria del settore agroalimentare per i nostri territori. La sintonia con Ragusa ci conforta ma tutti sono i benvenuti. Chi fa crescere il consorzio è la presenza degli imprenditori e delle filiere: importante è fare massa, da soli non si cresce".

