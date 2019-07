Isola pedonale a Modica, la parola ai commercianti

Atteso per oggi l'incontro con i commercianti, nella sede dell'Ascom, al fine di fare il punto sulla ipotesi di istituire un'isola pedonale in corso Umberto, nel centro storico di Modica. Sull'esito del vertice, al quale parteciperà il sindaco Ignazio Abbate, sarà informata l'Amministrazione comunale la quale successivamente metterà in campo le sue decisioni.

"Da un mese circa abbiamo avviato con l'Amministrazione, e soprattutto con il sindaco Ignazio Abbate, una collaborazione costante e continuata su tutte le problematiche che coinvolgono in modo diretto e indiretto le attività produttive dell'intero comprensorio di Modica, Marina di Modica, Frigintini e zona Asi Modica Pozzallo per essere protagonisti e non spettatori nel momento in cui vengono prese decisioni che riguardano le attività stesse - spiega il presidente dell'Ascom Emanuele Iemmolo - per quanto riguarda la chiusura del corso Umberto oggi avremo un confronto con i commercianti della zona interessata alla chiusura al fine di stilare un documento con le varie proposte da sottoporre all'amministrazione per trovare un punto di incontro fra le parti".

L'ipotesi alla quale sta lavorando la giunta Abbate e che, ad oggi, non ha ancora applicato è l'istituzione di un'isola pedonale permanente, dal mese di luglio fino al 30 settembre, con l'interdizione al traffico veicolare tutti i giorni dalle 16 alle 22 da lunedì a giovedì e dalle 16 a mezzanotte da venerdì a domenica.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE