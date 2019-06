L'olio dop ibleo finisce in "vetrina" in Egitto

Vetrina internazionale per l'olio dop monti iblei. Il consorzio di tutela avrà uno spazio d'eccezione in un seminario sull'olio dop e le indicazioni geografiche protette Igp al Cairo in Egitto. Il presidente del consorzio, Giuseppe Arezzo, su invito della comunità europea, il 12 e 13 giugno, dovrà relazionare sulle indicazioni geografiche dell'olio e sul marchio comunitario di riferimento.

Una relazione tecnica, con la consulenza di Francesco Scollo, socio del consorzio, in un paese, come l'Egitto, che punta alla produzione e alla commercializzazione di olio a marchio.

«Un grande palcoscenico internazionale per una piccola realtà come la nostra - spiega il presidente del consorzio, Giuseppe Arezzo - sarà l'occasione per parlare di territorio, di produzione, di aree geografiche di riferimento e di un prodotto di indiscussa qualità apprezzato e conosciuto in tutto il mondo”, così come racconta Marcello Digrandi sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

