Comiso, 313 mila euro per sistemare la villa comunale

La villa comunale di Comiso si rifà il look. Prenderanno il via oggi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione. La grande area verde, il giardino storico di Comiso, diventerà un parco urbano, vero punto di riferimento per quanto vorranno trascorrervi alcune ore.

Il Comune usufruirà di un finanziamento di 313 mila 600 euro della Regione. Il progetto è stato inserito tra quelli finanziati dal Piano operativo del Fondo sviluppo rurale, che prevede «interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva». Con lo stesso fondo viene finanziato anche il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia.

Il progetto parte dal recupero del vecchio immobile ex ufficio di collocamento, adiacente alla villa, che diventerà un centro di aggregazione per varie attività: un centro polivalente, peraltro vicino alla scuola media Pirandello. Sulla copertura saranno installati dei pannelli fotovoltaici.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE