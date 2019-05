Lavoro nella polizia municipale a Ragusa, concorso per assunzioni stagionali

È stata indetta dal Comune di Ragusa una selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria triennale per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di agenti di polizia municipale categoria C con posizione economica C1.

Per partecipare alla selezione questi sono i requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore ad anni 18; idoneità psicofisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; residenza nel Comune di Ragusa; non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per le medesime cause o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; diploma di scuola secondaria superiore; non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati; non avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte personali, che limitino il porto e l’uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla polizia municipale; patente B o superiore; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; essere in regola con gli obblighi di leva; non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza.

Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in carta libera e devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte dai candidati. La firma non va autenticata.

Le domande dovranno essere indirizzate al Settore I -Servizi generali - Organi istituzionali - Coesione sociale Risorse umane del Comune di Ragusa. Sul plico dovranno essere scritti il cognome, nome ed indirizzo del concorrente nonché “Istanza di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale di agenti di polizia municipale”.

Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre il 6 giugno 2019 tramite posta elettronica certificata, allegando tutta la documentazione sottoscritta con firma digitale, ovvero con firma autografa e scansione della domanda e della documentazione, compreso fronte e retro di un valido documento di identità, unicamente per i candidati in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata personale all'indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it. La domanda potrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio protocollo del Comune di Ragusa. Infine potranno essere consegnate a mano sempre allo stesso ufficio.

