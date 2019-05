Raddoppio della Ragusa-Catania, la Regione non molla: "Opera indispensabile"

La soluzione perché il progetto possa essere sostenibile economicamente per i suoi fruitori è stata trovata, la Regione è in prima linea e non intende mollare sul raddoppio della Ragusa-Catania.

Lo ha ribadito il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao nel corso della seduta del consiglio comunale aperto a Ragusa che si è svolta ieri mattina nel capoluogo ibleo. Lo stesso Armao ha spiegato le modalità. Oltre al consiglio comunale di Ragusa, alla sala convegni Avis erano presenti i maggiori rappresentanti dei portatori di interesse dal territorio - dalle organizzazioni sindacali a quelle datoriali, dagli amministratori dei Comuni ai rappresentanti politici all'Ars, Assenza, Campo e Ragusa.

I tentennamenti del Governo nazionale e lo sfinimento dell'attesa per la realizzazione di un'opera strategica hanno portato all'organizzazione di una protesta che è in programma per l'11 maggio.

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE