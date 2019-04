Aeroporto di Comiso, congelato il bilancio: nel 2018 perdite per 1,8 milioni

Si è conclusa con un rinvio l'assemblea dei soci di So.A.Co, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso. Nella seduta di ieri era in programma l'approvazione del bilancio consuntivo 2018: un bilancio, ancora una volta, in negativo.

Nell'anno appena concluso la Soaco ha fatto registrare delle perdite per 1,8 milioni di euro: perdite nettamente inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti (lo scorso anno il disavanzo fu superiore a 2, milioni di euro) ma che comunque fotografano, ancora una volta, il trend negativo della gestione degli ultimi cinque anni.

Da quasi un mese, la Soaco ha cambiato il suo assetto societario. La Sac, la società che gestisce l'aeroporto catanese di Fontanarossa (quasi interamente controllata dalla Camera di Commercio della Sicilia sud orientale) ha acquisito l'intero pacchetto azionario di Intersac, liquidando il socio di minoranza, la Ies, che deteneva il 40 per cento, per un milione di euro: una cifra nettamente inferiore rispetto ad altre che erano state immaginate in passato e che garantisce alla società catanese il controllo totale e diretto sulla gestione dell'aeroporto.

