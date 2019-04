Scuole sicure, al Libero consorzio comunale di Ragusa fondi per 800 mila euro

Una buona notizia da Palermo. In arrivo oltre 1,7 milioni per rendere le scuole della provincia più sicure. Sono state approvate, infatti, dalla Regione siciliana le 48 convenzioni stipulate con il Libero consorzio comunale di Ragusa per le verifiche sismiche degli edifici scolastici di competenza.

Queste convenzioni consentiranno di avviare immediatamente l'iter per effettuare le verifiche sismiche che sono obbligatorie per definire i progetti di adeguamento delle scuole. «Un atto propedeutico - spiega una nota di Palazzo di viale del Fante - utile agli uffici tecnici per definire i progetti ed ottenere successivamente i necessari finanziamenti. Le convenzioni riguardano quasi tutti gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di competenza dell'ex provincia di Ragusa per un finanziamento di un milione e 776.000 euro».

I finanziamenti più corposi riguardano l'Istituto «Ferraris» di Ragusa per 82.000 euro e l'Istituto Tecnico «Fermi» di Vittoria per 75.000. A seguire gli altri interventi sono destinati all'Istituto «Mazzini» di Vittoria per 65.000 euro, all'Istituto Artistico «Fiume» di Comiso per 59.000 euro, all'Istituto «Tommaso Campailla» di Modica per 56.000 euro e all'Istituto Archimede di Modica per 62.500 euro, nonché al Liceo «Galilei» di Modica per 58.000 euro e all'Istituto «La Pira» di Pozzallo per 57.000 euro.

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

