Svolta per l'aeroporto di Comiso, entro il 2020 nuove rotte per Roma e Milano

Nuova vita per l'aeroporto di Comiso "Pio La Torre". Entro il 2020 dovrebbero infatti essere attivate nuove rotte giornaliere per Roma e Milano grazie ai fondi per la "continuità territoriale".

Resta però aperta la questione sulla "governance" dello scalo ragusano visto che, dopo l'avvio della liquidazione di Intersac, non si conosce ancora il nome del nuovo socio privato. Secondo alcune voci potrebbe essere la Sac di Catania a rilevare l'intero pacchetto azionario dell'aeroporto.

