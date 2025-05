Modica ospita la mostra «Io, Renato Guttuso» fino al 19 ottobre

Dopo la prima tappa a Noto nel 2020, approda a Modica la mostra «Io, Renato Guttuso», un’esposizione che ripercorre la vita e l’opera del grande artista siciliano attraverso una selezione di dipinti, disegni e bozzetti scenografici. La mostra, curata da Giuliana Fiori e Anna Papale e organizzata dall’associazione culturale Sikarte, è visitabile sino al 19 ottobre presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nei locali del seicentesco Palazzo della Cultura. L’allestimento punta a restituire un ritratto profondo e poliedrico di Guttuso: artista, intellettuale, militante e uomo, raccontato attraverso le sue passioni, il legame con la Sicilia, l’impegno politico e le sue battaglie sociali.

Tra i lavori esposti, anche scenografie teatrali e costumi risalenti agli anni ‘50. La sede espositiva - scelta non a caso - dialoga idealmente con l’opera dell’artista: la società operaia di mutuo soccorso, nata nell’Ottocento per tutelare i lavoratori, condivide con Guttuso la tensione verso la giustizia sociale e l’impegno culturale come strumento di crescita collettiva.