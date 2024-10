Un omaggio alla libertà di scegliere: Cristina Scuccia scopre la forza del Parapendio

Ispirandosi ad un periodo di profonda trasformazione personale come quello vissuto da Cristina Scuccia subito dopo l’uscita dal convento, Parapendio racconta di un percorso che porta alla scoperta di una nuova versione di sé, caratterizzato da una serie di interrogativi legati al diritto di darsi una seconda chance, alla necessità di non lasciarsi definire dai giudizi altrui e alla forza di affrontare un importante cambiamento. Il titolo è emblematico proprio di questo atto di fiducia totale, esattamente come quello compiuto da Cristina: un volo verso l’ignoto con la speranza e il rischio nelle mani. Pubblicato da AAR Music & Mu’s Anatomy e distribuito da Universal Music Italia, Parapendio è un brano scritto dalla stessa Cristina insieme a Duffy (Alessio Marullo) e False (Iacopo Falsetti) con la produzione di Elvezio Fortunato e False.

Da oggi, venerdì 4 ottobre, è disponibile in digitale e dall’11 ottobre sarà in rotazione radiofonica Parapendio, il nuovo brano di Cristina Scuccia. Dopo aver co-firmato il precedente singolo, Se avessi, Cristina Scuccia continua il suo percorso da cantautrice con questo nuovo brano dal sound fresco e avvolgente, che trasmette la sensazione di leggerezza e libertà che si prova quando si prende in mano il proprio destino. Una celebrazione della vita vissuta con pienezza e consapevolezza, un invito a trovare il coraggio di lasciarsi andare e liberarsi da situazioni opprimenti.

Nata nel 1988 a Vittoria e cresciuta a Comiso, Cristina Scuccia ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent show The Voice of Italy, presentando la cover di No One di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2, che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

Anticipato dalla cover di Like a Virgin di Madonna, a dicembre 2014 esce il suo primo album, Sister Cristina (Universal Music Italia). L’anno seguente è nel cast di Sister Act, il musical diretto da Saverio Marconi che la vede vestire i panni di Suor Maria Roberta, mentre nel 2016 è tra i protagonisti di Titanic – Il Musical. Sempre nel 2016 partecipa alla Giornata mondiale della Gioventù in Polonia, dove si esibisce davanti a più di 2 milioni di persone, sale sul palco dello stadio di Wroclaw a Breslavia (Polonia) per il concerto Singing Europe ed è nel cast del concerto di Natale al Lincoln Center di New York, evento benefico della diocesi di Brooklyn a sostegno del progetto Futures in Education. Insieme al cantante svizzero Patric Scott, nel 2018 realizza una cover di Hallelujah di Leonard Cohen. Nello stesso anno pubblica il singolo Felice, che anticipa il suo secondo album dal titolo omonimo e che presenta dal vivo in occasione del JoyFest 2018 - Eucharist Seminars Festival a Giacarta. Sono più di 200 mila i giovani che hanno assistito al suo concerto in Brasile in occasione dell’Halleluya Festival 2018. A giugno 2019 sale sul palco del Congresso Internazionale Eucaristico ForrásPont a Budapest, mentre ad agosto 2021 partecipa al Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Góra a Częstochowa (Polonia). La sua voce arriva fino all’estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive per parlare della sua profonda fede e della forte passione per la musica come The Voice e Le Grand Show de Calogero in Francia, Helene Fisher Show in Germania e Today Show negli Stati Uniti. Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best in onda sulla Cbs e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.

Dopo aver lasciato la vita consacrata, è tornata a dedicarsi alla musica e a marzo 2023 ha pubblicato il brano La felicità è una direzione. Ha partecipato alla 17ª edizione de L’isola dei Famosi (Canale 5), arrivando in finale. È stata caposquadra delle ultime edizioni di Io Canto Generation e di Io Canto Family (2024), in onda su Canale 5. A luglio 2024 è uscito Se avessi, brano che per la prima volta la vede tra gli autori.