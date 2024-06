Comiso, alla Fondazione Bufalino la mostra «Immagini per Cento Sicilia» con le foto di Giuseppe Leone

Istantanee straordinarie che raccontano la Sicilia... anzi tante Sicilie. Sono le fotografie che compongono la mostra “Immagini per Cento Sicilie” inaugurata ieri sera alla Fondazione Bufalino di Comiso, una narrazione in bianco e nero che, attraverso le foto del compianto maestro fotografo Giuseppe Leone, offre un ritratto affascinante e autentico dell'isola, dei suoi luoghi, dei suoi volti, tra usi e costumi, credenze e riti. Un omaggio al grande "fotografo antropologico" attraverso le immagini che furono corredo dell'antologia “????? ???????” scritta da Gesualdo Bufalino e da Nunzio Zago, pubblicata nel 1993.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino, Giuseppe Digiacomo, ha espresso parole di profonda ammirazione per il fotografo e il suo lavoro: «Ricordare Giuseppe Leone oggi è particolarmente significativo, non solo per la qualità eccezionale delle sue fotografie, che hanno saputo catturare l'essenza della Sicilia in modo unico, ma anche per il suo spirito generoso e la sua capacità di coinvolgere e ispirare chiunque lo incontrasse. Leone è stato uno dei più grandi fotografi al mondo, un vero maestro dell'arte fotografica. Le sue immagini in bianco e nero non sono semplici fotografie, ma opere che trasmettono emozioni profonde, raccontando storie di vita, paesaggi e tradizioni con una forza e una bellezza incomparabili. Questa mostra non è solo un tributo a un grande fotografo, ma anche un modo per riscoprire e valorizzare la collaborazione tra Leone, Bufalino e Zago, un rapporto non solo culturale ma profondamente umano».