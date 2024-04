«The Voice Generations», mamma e figlio di Giarratana incantano il pubblico e commuovono Arisa

Grande successo a «The Voice Generations» per mamma e figlio di Giarratana con la canzone «Meraviglioso amore mio», di Arisa. «Che grande onore, avete scelto questa canzone per dividere in due il mio cuore», sono state queste le parole di Arisa per i due cantanti ragusani, dopo l’esibizione nella puntata di «The Voice Generations» in onda ieri sera su Rai 1. Non appena ha sentito le prime note di «Meraviglioso amore mio», una delle sue canzoni più belle, Arisa si è voltata per dare il suo appoggio a chi si stava esibendo in quel momento ed è stata sorpresa nello scoprire che davanti a lei c’erano un ragazzo con la sua mamma.

Per Giuseppe Roccuzzo e per Giovanna Nicoletti, si sono voltati anche Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il pubblico in studio si è alzato in piedi. Giuseppe, già in passato, aveva partecipato a trasmissioni televisive, come X Factor, senza però arrivare al successo. Lui da qualche tempo vive al nord mentre la mamma, Giovanna, vive a Giarratana. Adesso sono i finalisti nella squadra di Arisa.