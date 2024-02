Ragusa, è morto il pittore e scultore Franco Cilia: diverse sue opere sono installate in città

Dal ’92 mette in rilievo gli elementi cromatici e dinamici del divenire sociale, cosmico e psichico e scrive articoli su varie riviste e quotidiani, affrontando tematiche filosofico-esistenziali, come “Via San Vito 44” o il dialogo con Fortunato Pasqualino negli “Orecchini di Platone smarriti durante la danza del filosofo.

Con il passare degli anni produce opere sempre diverse e sempre nuove, in forte contrasto con una concezione di arte come decorazione o puro sperimentalismo e scrive alcune opere di dramma: È ancora Natale?, Oltremare, Gli Orecchini di Platone.

Cilia si dedica anche alla recitazione, celebre è il monologo tratto da Ritratto post mortem presso l’atelier Ennio Calabria e, ancora, il Processo a Cilia.

Diffusa la notizia del decesso sono tanti i messaggi sui social, tra questi anche quello dell'onorevole Nello Dipasquale: «La scomparsa del maestro Franco Cilia mi rattrista molto. Purtroppo, da qualche tempo a questa parte, non era più in salute e le sue condizioni si sono velocemente aggravate. Ho avuto il piacere di vederlo lo scorso dicembre in occasione di un incontro organizzato dalla famiglia. Da allora il peggioramento... Non è una perdita che riguarda solo gli affetti, ma la comunità artistica e l'intera città. Non solo un artista con uno speciale culto per la bellezza, ma anche un uomo che spesso si è messo a disposizione della sua città, durante la mia sindacatura, contribuendo con i suoi suggerimenti e le sue opere donate a Ragusa. Suoi lavori sono «l'uomo senza volto» di trivio Cucinello, la scultura all'interno di una dell'area spartitraffico di piazza Vann'Antò, il monumento ai caduti sul lavoro davanti al palazzo della Provincia commissionato dall'Anmil.

La sua è stata una presenza costante di suggerimento e vicinanza. La sua morte non basterà per farlo dimenticare, perché ha lasciato un segno indelebile nella città, con garbo, educazione, rispetto ed eleganza. La sua produzione artistica si trova nelle abitazioni dei ragusani, negli uffici, per le strade della città e disseminata per il mondo. Per questo Franco Cilia è un immortale. Un abbraccio Franco e un abbraccio a tutti i familiari».