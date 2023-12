Al ChocoModica il libro «Uno scatto… senza obiettivi di Antonella Lupo»

Sarà presentato in occasione di ChocoModica il libro «Uno scatto… senza obiettivi» di Antonella Lupo, edito dalla Fondazione Thule Cultura. Si tratta di una raccolta di scatti fotografici dei luoghi più affascinanti e suggestivi della Sicilia.

Il libro sarà presentato nell’ambito di ChoMoBook il prossimo venerdì 8 dicembre alle ore 16 presso la Biblioteca comunale Quasimodo.

A dialogare con l’autrice sarà Gianluca Manenti, presidente regionale della Confcommercio.

«Le foto presenti nel mio libro – spiega Antonella Lupo – sono state scattate durante i miei spostamenti di lavoro. Volevo immortalare immagini e luoghi, cercando di rievocare in ognuno di noi ricordi di attimi o momenti di vita vissuta. Sono molto contenta di ritornare a Modica, città a cui sono particolarmente legata e in cui torno volentieri ogni qual volta se ne presenta l’occasione. Ed è proprio a Modica che dedico diverse pagine del volume e che condividerò nella chiacchierata in programma venerdì alla Biblioteca Quasimodo».

Un passato nel marketing della carta stampata, impegnata professionalmente nel settore sanitario e nel volontariato, Antonella Lupo ha dato vita a questo volume per volere dell’editore e grazie alle testimonianze di tanti amici. Le foto sono scattate durante gli spostamenti di lavoro dell’autrice dedita a catturare immagini capaci di suscitare forti emozioni lasciando dei ricordi indelebili. Non ci sono soggetti viventi, protagonisti sono solo i colori e la natura della Sicilia. Il libro contiene anche i giudizi di 12 autorevoli commentatori, tra i quali Stefania Auci, Fulvio Abbate, Antonio Presti, Catena Fiorello e Gaetano Basile.