Addio al comisano Francesco Almacesco, stilista e designer d'alta moda

Lutto a Comiso: è morto lo stilista Francesco Almacesco, pseudonimo di Francesco Mezzasalma. Aveva 56 anni, era un artista estroso, designer di abiti d’alta moda e abiti da sposa, proprietario di un atelier a Comiso e di uno a Ragusa. In molti lo ricordano per una sua ricerca stilista sui jeans e in una mostra il tessuto veniva usato da Almacesco come tela pittorica.

Aveva festeggiato quattro anni fa i 25 anni di attività con una sfilata in grande stile e nove anni fa aveva subito un’aggressione, un pestaggio che aveva raccontato sui social. L'ultimo messaggio su Facebook è datato 2 maggio: "Buona festa della Repubblica", poi il decesso.

Francesco Almacesco quando era piccolo, nella sartoria della madre, giocava con i ritagli dei tessuti buttati a terra, poi si era trasferito a Roma, in una importante accademia di moda e costume. Aveva lavorato presso grandi atelier di moda da Gianfranco Ferrè e dalle Sorelle Fontana per Fausto Sarli e per Valentina Spose. Dopo varie esperienze lavorative apre il suo atelier, Almacesco Couture.

Diffusa la notizia del decesso in molti hanno voluto ricordare l'artista. Tra questi, anche l'ex assessore al Comune di Catania Barbara Mirabella: "'Vestire un'indossatrice è estremamente facile - afferma Almacesco - la vera sfida di uno stilista sta nel saper creare abiti per donne vere... Donne comuni, che si diversificano le une dalle altre, riuscendo a farne esaltare le giuste forme'. Si lascia ispirare da tutto e da niente, creando nei momenti più impensati e trasformando la moda in arte. Crea pezzi di arredo unici, come quasi a ricordare che la moda non è semplicemente una cosa che s'indossa per coprire il corpo, ma che si osserva e ti rapisce nella sua bellezza, diversificando un capo dall'altro. Anima delicata, a tratti inquieta. Francesco ci ha lasciato. A Dio Francesco". E ancora, Angela Borgese: "Non ci posso credere! lo conobbi che avevo 11 anni e realizzò il mio abito per i 18 anni… che dispiacere"

© Riproduzione riservata