Comiso, è morto il preside Girolamo Piparo: lottò per la pace contro l'ex base Nato

Mondo della cultura a lutto a Comiso, in provincia di Ragusa, dove si è spento all'età di 75 anni a causa di un tumore il professore Girolamo Piparo che per anni è stato preside dell'istituto Fabio Besta di Ragusa dopo che per anni ha insegnato italiano e storia in diverse scuole della provincia.

Piparo era anche giornalista e tra gli anni '80 si mise in luce per alcune battaglie pacifiste contro la ex base Nato di Comiso portate avanti con l'ex sindaco Giacomo Cagnes. Un impegno politico che lo vide in prima linea come consigliere comunale col fronte socialista. A lui si deve l'istituzione di corsi di formazione tra cui uno aeronautico, che contribuì a formare nuove figure professionali. E' stato anche editore e direttore responsabile del giornale online "Eco degli Iblei"

I funerali di Girolamo Piparo si terranno mercoledì 10 maggio alle 10.30 presso la Basilica dell’Annunziata a Comiso.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Ho appena appreso con enorme dispiacere della dipartita del prof. Girolamo Piparo - scrive l'amico Nele Vernuccio -. Come sapete sono un amante della scrittura e del giornalismo. Grazie all'amicizia che legava papà al prof. Piparo, iniziai una collaborazione con eco degli iblei, intensificata negli ultimi anni. Nell'ultimo periodo mi permetto di definirmi l'unico corrispondente da Modica per ecodegliblei. Ricordo sempre con affetto le sue correzioni sui miei scritti riguardo alla punteggiatura in cui qualche volta pecco. Era come un papà che ti sta a fianco e ti consiglia.

Mi raccontava spesso che papà una volta gli portò nella sua villa di Comiso due alberi di giuggiole, e soprattutto negli ultimi tempi, ogni volta che ci sentivamo, mi diceva ogni volta che guardo gli alberelli penso a te e tuo papà. Pochi giorni fa gli inviai uno scritto per eco, non ho ricevuto alcuna risposta, lì ho capito che la bestia lo ha divorato per sempre. Ho perso un amico, un consigliere, ma soprattutto ho perso una persona che apprezzava i miei scritti e mi spronava a scrivere per la sua testata".

Alessia Cautadella scrive: "Alcune persone le riconosci per genio e passione. Altre per gentilezza e modi cortesi. Raramente trovi tutto questo in una sola persona: Girolamo Piparo era una di queste rarità".

"La dipartita del prof. Girolamo Piparo - scrive Lorenzo Migliore, storico esponente del movimento socialista a Ragusa - lascia molti rimpianti per la sua altissima professionalità didattica e per la sua grande umanità. Il suo impegno e la sua profonda abnegazione hanno consentito di ideare e sviluppare a Ragusa la nascita dell'istituto aeronautico presso la ragioneria che ha rappresentato una grande opportunità per nuove professionalità nel campo aeronautico. Con Girolamo Piparo ricordiamo il suo ruolo inesauribile nella lotta contro la base missilistica di Comiso e le sue battaglie dove bisognava affermare i valori di libertà e di progresso civile. Sono orgoglioso di averlo proposto come segretario di federazione dello Sdi, carica che ha svolto con grande caratura politica e culturale, e successivamente di averlo proposto al segretario nazionale Boselli e alla direzione nazionale del partito per la sua candidatura alle elezioni nazionali nel collegio di Ragusa, allora con La Rosa nel Pugno, sigla di convergenza tra socialisti e radicali; candidatura certamente prestigiosa che, pur essendo stata assegnata ufficialmente al collegio di Ragusa, è rimasta impigliata nelle beghe partitiche messe in campo soprattutto dagli alleati del Pds. La morte di Girolamo Piparo - conclude il politico - è una perdita per la nostra terra e suscita in tutti noi un grande rimpianto. La mie più sentite condoglianze alla famiglia tutta".

