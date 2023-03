Cristina Scuccia annuncia il primo singolo prima di partire per l'Isola dei famosi

Cristina Scuccia annuncia il nuovo singolo. Si chiama "La felicità è una direzione" e uscirà, su tutte le piattaforme digitali, il prossimo 17 marzo. Ad annunciarlo è stata la stessa ex suora, originaria di Comiso, sul proprio profilo Facebook.

"Prendi le valigie perché… “La felicità è una direzione” il mio nuovo singolo fuori il 17 Marzo su tutte le piattaforme digitali. La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?!.

Cristina Scuccia, che da qualche tempo ha ormai rinunciato ai voti, tra pochissimo sarà impegnata come concorrente nel programma L'isola dei famosi che andrà in onda dal 17 aprile. “La felicità è una direzione”, prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, è una canzone dalle atmosfere gioiose. Cristina Scuccia nel 2014 è stata la vincitrice di The Voice Of Italy, nel 2019 è stata concorrente del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.

Adesso il primo singolo e poi il volo verso l'Isola dei famosi.

