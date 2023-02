Ragusa, addio a Miranda Urbani, titolare del noto negozio "Magic Music"

Se ne va un punto di riferimento per gli amanti della musica a Ragusa: è morta, dopo una lunga malattia, Miranda Urbani, che insieme al marito Giorgio Gino Nobile, gestiva il negozio di articoli musicali Magic Music. Un'attività che a cavallo degli anni '80 e '90, anche grazie all'avvento delle compilation su cd, era frequentatissimo da giovani e adulti. Tante le generazioni e la musica passati da quel negozio.

Tanto il cordoglio sui social. Molto toccante il post del marito: «Grazie per averci insegnato a coltivare il bene e l’affetto verso gli altri. Il tuo messaggio d’amore illumina e splende per sempre nei nostri cuori. Un grande ringraziamento a tutti i parenti ed amici che in queste ore di cordoglio si stanno stringendo intorno a noi e a tutti coloro che vorranno partecipare all’estremo saluto».

Gli amici

«Ricordo la luce che emanavano i tuoi occhi, con quel tuo sorriso splendente - scrive Simona Accarpio -. Un tuo abbraccio possente, era come un tornare a casa da un lungo viaggio tempestoso. Ogni tua parola, ogni tuo consiglio, ogni tuo ascoltare, era un sollievo e una serenità che donavi ai cuori. Mi ha donato tantissimo e il tuo amore lo porterò nel cuore mio, per sempre».

«E poi improvvisamente mi accorgo che una Donna di grande vitalità ha lasciato questa esistenza terrena» è il saluto dell'amica Carmen Attardi.

I funerali di Miranda Urbani si svolgeranno domenica, alle 9.45, nella chiesa Maria Ss. Annunziata a Ragusa.

