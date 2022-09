Stefania Sandrelli impegnata nelle riprese di un film a Marina di Ragusa, Punta Secca e Scicli

Ancora una volta la provincia di Ragusa set ideale per un film. L'attrice Stefania Sandrelli è infatti in Sicilia, impegnata da oltre una settimana nelle riprese del film “L’estate più calda”, per la regia di Matteo Pilati, e la produzione di Notorius. Con la 76enne toscana, sul set anche Nino Frassica, Monica Guazzini e il giovane Gianmarco Saurino.

“L’estate più calda” sarà trasmesso da Amazon: sarà una commedia e avrà per protagonisti alcuni giovani fanno parte di un gruppo collegato a un centro parrocchiale di un paesino. I luoghi set per il film sono tutti in provincia di Ragusa, tra cui Punta Secca, Marina di Ragusa e Scicli.

La Sandrelli nelle scorse settimane ha ricevuto, alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, il Premio Pietro Bianchi 2022. Si tratta di un importante riconoscimento che viene assegnato a una “personalità del cinema italiano” dalla stampa di settore (Sngci). "E' un premio per l'anzianità di servizio, ho dato tanto al cinema, lo considero una spremutona di cinema, con dentro tutti i miei film. A casa non c'è quasi più spazio, ho avuto tanti riconoscimenti, ma troverò però un posto speciale", aveva dichiarato dopo aver ricevuto il premio, aggiungendo che "fin quando farò anche una micro parte in un film non mi sentirò una ex attrice".

© Riproduzione riservata