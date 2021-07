Pozzallo all'Opera nel Mondo, al via la terza edizione: sul palco il tenore siciliano Enea Scala

Tutto pronto per la terza edizione di Pozzallo all'Opera nel Mondo. Sul palco il tenore Enea Scala.

L'evento si terrà presso villa Tedeschi a partire dalle 21. Si tratta di un gala che coniuga musica operistica e impegno sociale. Tema di questa nuova edizione sarà “La Patria”, in occasione della celebrazione del 160esimo anniversario dell’unità d’Italia.

Enea Scala è un tenore originario proprio di Pozzallo, e salirà sul palco insieme a Marco Napolitano. Quest'anno sarà presente il soprano Marigona Qerkezi, il mezzosoprano Raffaella Lupinacci ed il baritono Carmelo Corrado Caruso.

Altra novità la presenza del Coro lirico siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa.

“Pozzallo all’Opera nel Mondo nasce dal fatto che Pozzallo, proprio per la sua posizione geografica si trova al confine più meridionale dell’Europa ed è un paese che vive di attività marittime legate al mare, proiettato per sua indole verso l’apertura e l’accoglienza, sia per motivi economici che per motivi culturali”, ha spiegato Enea Scala.

“Questo senso di accoglienza è un valore parecchio radicato nella comunità pozzallese, un valore che oggi si confà a coloro che hanno la necessità di essere accolti dal mare, come i migranti che scappano dal loro paese per fuggire da guerre o per andare alla ricerca di una vita migliore".

