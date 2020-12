Un documentario sull'Antica Trasversale Sicula, parte una campagna di crowdfunding

L'amore per la propria terra e per i propri luoghi. Questo è ciò che ha portato appassionati, archeologi e studiosi al recupero di un importante tracciato, l'Antica Trasversale Sicula: un'importante strada che in passato collegava la Sicilia occidentale alla Costa Orientale.

La realizzazione di questo documentario rappresenta una missione che tenta di risvegliare il senso etico di appartenenza, la coscienza e la consapevolezza, non solo dei siciliani, ma di tutti coloro che scopriranno la bellezza e la magia di questi luoghi.

Il documentario sull'Antica Trasversale Sicula accompagna lo spettatore lungo tutto il percorso del cammino: uno sguardo inedito sul sito archeologico di Mothia, sulle sorgenti vulcaniche delle Terme Segestane, sul tempio e sul teatro di Segesta, sul villaggio preistorico di Mokarta e così via verso la tappa finale del cammino, Kamarina, orgogliosa e indomita colonia greca, fonte inesauribile di tesori.

Le riprese del film, diretto da Francesco Bocchieri - già produttore di “Ragusa Terra Iblea” nel 2019 - sono state realizzate lo scorso anno, seguendo i protagonisti durante i 44 giorni di cammino, e nei primi mesi del 2020 è stata scritta la sceneggiatura.

L’idea di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è stata pensata per sostenere la fase di post produzione del documentario: il montaggio audio e video, l'inserimento della colonna sonora originale in alta qualità e la registrazione delle voci narranti con attori professionisti.

Per chi sceglierà di sostenere la campagna sono previste delle ricompense speciali, come il proprio nome inserito nei titoli di coda, la visione in streaming del documentario e altri fantastici vantaggi.

© Riproduzione riservata