Scicli diventa set internazionale con il film "Cyrano", iniziate le riprese

Scicli diventa set cinematografico internazionale con il film "Cyrano" del regista inglese premio Oscar, Joe Wright. Le riprese sono iniziate oggi e dureranno tre giorni.

Dopo "Il commissario Montalbano", anche Wright ha scelto la cittadina ragusana per le riprese del suo prossimo film, liberamente ispirato alla storia d’amore raccontata da Edmond Rostand nel “Cyrano de Bergerac“.

In città c'è grande attesa per uno dei protagonisti, la star Peter Dinklage, diventato famoso grazie alla serie tv "The Games of Throne" in cui ha interpretato Tyrion Lannister.

Come set delle riprese è stato scelto come location principale il vecchio Duomo di San Matteo, dove all'esterno è stata allestita una scenografia ad archi per ricostruire il loggiato.

