Ragusa, il concerto di Natale nel teatro Donnafugata sarà in streaming

Il concerto di Natale nel teatro Donnafugata a Ragusa si terrà in streaming il 25 dicembre, alle 12, e gli unici «spettatori» ammessi saranno le piante: al posto del pubblico in platea ci saranno duecento piante, di specie differenti.

Il concerto «Note di natura. Più ossigeno per l'arte», proposto dal quartetto d’archi dell’Accademia Teatro della Scala di Milano (Kinga Dobryniewska al violino, Sofia Goetz al violino, Daniel Ciobanu alla viola e Marco Mauro Moruzzi al violoncello) è realizzato in partenariato con Confagricoltura Ragusa che fornirà le piante che, al termine del concerto,saranno donate ai reparti ospedalieri dell’Asp di Ragusa per cercare di alleviare, attraverso la bellezza, la sofferenza e la solitudine dei pazienti.

