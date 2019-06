Scicli, finanziato il restauro della Chiesa Santa Maria di Gesù

Ritorna sulla scena il finanziamento annunciato tre anni fa e mai arrivato concretamente in città. Vuoi per i ritardi nella redazione dei progetti di recupero e di restauro vuoi per l'incertezza sulle reali intenzioni della Regione. Le somme, stavolta, arriveranno da un'altra fonte.

È il Servizio 7 Politiche urbane abitative dell'Assessorato regionale alle infrastrutture a destinare la somma di 2 milioni e 400 mila euro al Comune di Scicli. Soldi che andranno destinati alla riqualificazione di alcuni dei più importanti monumenti della cittadina barocca.

"In particolare sono destinati ai lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria del Gesù in corso Mazzini per un finanziamento di 800 mila euro che provengono dalle risorse del fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 e che rientrano nell'intervento strategico denominato “Interventi sui beni culturali storico-artistici di culto” - spiega il deputato regionale Orazio Ragusa - altri 795.000 euro, invece, serviranno per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile", così come racconta Pinella Drago sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

