Donnalucata, riapre dopo quattro mesi la chiesa di Santa Caterina

L'antica chiesa di Santa Caterina da Siena di Donnalucata verso la restituzione al culto. Avviato, infatti, il percorso per rendere nuovamente fruibile ai fedeli la chiesa. Ricordiamo come l'edificio religioso è rimasto chiuso dopo il distacco di alcuni calcinacci dal campanile, avvenuto fra il 9 e il 10 gennaio scorso.

Il primo passo verso la riapertura della chiesa è stato compiuto mercoledì scorso con una conferenza di servizio, indetta dall'amministrazione comunale. Al tavolo, tenutosi in sala giunta, hanno preso parte il sindaco di Scicli Enzo Ginnone, l'assessore ai Lavori pubblici Viviana Pitrolo e i rappresentati della Curia e del Dipartimento provinciale della Protezione civile di Ragusa.

«È stato un incontro proficuo - commenta l'assessore Viviana Pitrolo - durante il quale sono state stabilite misure e tempistiche di intervento al fine di restitire al culto l'edificio religioso interessato. Inoltre il Dipartimento ha comunicato di essere in procinto di affidare le indagini preliminari che consentiranno di operare la messa in sicurezza della copertura della chiesa e del campanile. L'importo dei lavori è di quasi 200 mila euro». Lo stesso assessore ha dato notizia che la Sovrintendenza di Ragusa ha attivato l'iter di messa in sicurezza dell'ex convento di Sant'Antonino, con perizia in danno dei privati proprietari inadempienti. «Auspichiamo - dice l'amministratore - una procedura celere dato lo stato di degrado e abbandono in cui si trova il bene monumentale, che potrebbe diventare un polo d'attrazione culturale».

