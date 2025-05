Ispica, il sottosegretario Molteni: è il primo sgombero con le regole del decreto sicurezza

«Quanto avvenuto a Ispica è la prima applicazione di alcune delle norme inserite nel Decreto Sicurezza: lo sgombero di un immobile occupato abusivamente e la sua restituzione al legittimo proprietario non avviene più in seguito alla sentenza di un giudice, ma la anticipa, riportando subito la situazione nella legalità e tutelando i diritti di chi li detiene. Un risultato che dimostra il buonsenso, il pragmatismo e l’efficacia della norma che la Lega ha fortemente voluto contro i "ladri di casa". La sua applicazione concreta rappresenta la migliore risposta, nei fatti, a chi si ostina a contestare il decreto per infondate ragioni di natura esclusivamente politica». Lo afferma il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, dopo quanto avvenuto ieri a Ispica, dove la Polizia di Stato ha sgomberato cinque stranieri di origine tunisina da un immobile che avevano occupato abusivamente e che è stato restituito all’anziana proprietaria.

«Il decreto entrato in vigore lo scorso 12 aprile - ricorda Molteni - contiene una specifica ipotesi di reato a carico di chi occupa senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, nonché le modalità dello sgombero con una procedura d’urgenza che consente alle forze di polizia, previa denuncia della persona offesa e nel caso sia l’unica abitazione a sua disposizione, di liberare con estrema celerità gli immobili occupati e restituirli agli aventi diritto. Tutta l’attività si svolge sotto l’egida della competente Procura della Repubblica; la pena prevista per gli autori dell’occupazione arriva fino a 7 anni di reclusione»