Pozzallo, 31 migranti salvati dalla Guardia costiera

Una motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 di stanza a Pozzallo ha mollato gli ormeggi in tarda serata di ieri per raggiungere una imbarcazione in avaria con circa 30 persone a bordo a un centinaio di miglia a sud di Pozzallo. Nel porto ibleo la Prefettura di Ragusa sta coordinando l’attivazione delle misure previste per l’accoglienza. Secondo quanto appreso, dovrebbero giungere a Pozzallo intorno alle 8.

Si tratta del caso urgente segnalato da Alarm phone e Sea watch internazional. Secondo quest’ultima organizzazione il governo maltese avrebbe ordinato alla nave mercantile Conga di «distribuire ai migranti carburante e di lasciare la scena». Alle 22.00 di ieri, Alarm Phone ha comunicato su 'x' che «la situazione è critica, la gente è disperata.

La nave mercantile CONGA si sta allontanando, Malta non è disposta a soccorrere. Siamo estremamente preoccupati per le persone e temiamo che non sopravvivano alla notte in mare!». La Cp 325 ha raggiunto l’imbarcazione nel cuore della notte stanotte e sta dirigendo a Pozzallo. Le persone messe in salvo sono 31 e sono tutti uomini. Lo sbarco è previsto alla banchina militare.