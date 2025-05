Bracconaggio, denunciati sei maltesi a caccia di cinghiali in Sicilia

Erano in 6 i bracconieri maltesi fermati dai finanzieri di Pozzallo e da unità delle Dogane in attesa di imbarcarsi sul catamarano diretto all’isola dei Cavalieri: avevano 500 kg di carne di cinghiale già confezionata in 79 buste appositamente sigillate, 10 fucili da caccia, oltre 300 cartucce e 31 bossoli.

Lo scorso 23 marzo altri due maltesi erano stato denunciati per bracconaggio. Dall’inizio dell’anno a oggi sono stati effettuati, negli spazi doganali del porto di Pozzallo 52 controlli in materia di movimentazioni transfrontaliere di valuta, nel corso dei quali sono state intercettate somme di denaro contante trasportato pari a 370.000 euro e sanzionati 9 soggetti per mancata effettuazione della preventiva dichiarazione valutaria delle somme eccedenti la soglia consentita dei 10.000 euro.

Altre 6 persone, trovate in possesso di droga, sono state segnalate .