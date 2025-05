Medico aggredito a Ragusa, solidarietà dall'Ordine provinciale dei Medici

«L'ordine dei medici di Ragusa, nel condannare l’ennesimo atto di aggressione contro un sanitario , esprime solidarietà a Giorgio Licitra per quanto subito durante il suo servizio presso la guardia medica. Auguriamo al collega una pronta guarigione per le lesioni subite e siamo disponibili per qualsiasi sua necessità». È quanto si legge in una nota. Il medico è stato aggredito nella notte tra l'8 e il 9 aprile da due giovani, uno dei quali ha poi avuto una crisi epilettica ed è stato assistito proprio dal sanitario che aveva ricevuto un pugno al viso.

«Purtroppo il fenomeno della violenza contro il personale sanitario, anche nella nostra provincia ha raggiunto livelli preoccupanti - prosegue l’ordine dei medici - Soprattutto coloro i quali devono garantire un servizio nei periodi notturni, festivi e in sedi decentrate, vivono con particolare ansia e disagio il loro lavoro, spesso costretti a subire minacce ed intimidazioni se non addirittura aggressioni come nel caso del collega Licitra. Auspichiamo un’attenzione particolare da parte degli organi competenti ai fini di prevenire episodi del genere».