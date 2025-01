Scicli, sequestrati in una casa oltre 330 chili di botti detenuti illegalmente: denunciato il proprietario

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa hanno sequestrato oltre 330 kg di fuochi d’artificio illecitamente detenuti in una abitazione di Scicli. Il proprietario è stato denunciato. L’operazione è stata condotta nell’ambito del potenziato dispositivo di controllo del territorio in vista del Capodanno. Il sequestro è avvenuto ieri ed è stato reso noto oggi, giorno di San Silvestro. A portarlo a termine i militari della compagnia di Modica, a seguito di un’autonoma attività investigativa. L’uomo, di nazionalità italiana, deteneva abusivamente, in assenza delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi alla legge, presso la propria abitazione a Scicli, 164 batterie di fuochi d’artificio, aventi una massa attiva di oltre 51 Kg e un peso netto totale di 339 kg, che sono state immediatamente sottoposte a sequestro e concentrate presso un idoneo deposito autorizzato.

L’uomo è stato denunciato per il reato di omessa denuncia di sostanze esplodenti.