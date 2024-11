Sfruttava cittadini tunisini al lavoro, denunciato un imprenditore agricolo a Vittoria

Blitz della polizia di Stato in un’azienda agricola di Vittoria, in provincia di Ragusa. Denunciato un imprenditore di nazionalità albanese per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri di nazionalità tunisina, tre dei quali con regolare permesso di soggiorno.

Gli agenti, nel corso dei controlli, hanno accertato la presenza di 4 lavoratori stranieri, impiegati nell’azienda, senza indossare dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica.

Inoltre, il controllo ha permesso di constatare la presenza di una struttura adibita ad alloggio per gli operai che versava in condizioni igienico sanitari non conformi agli standard di legge. Per tali anomalie riscontrate, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di personale dell’Asp 7 di Ragusa.