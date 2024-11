Un uomo ha colpito con schiaffi e pugni una persona in sedia a rotelle all'ospedale di Comiso, chiesta la vigilanza

Momenti di tensione all’ospedale Regina Margherita di Comiso, dove un uomo ha colpito con schiaffi e pugni una persona in sedia a rotelle all’esterno del nosocomio. Poco prima, davanti allo sportello del Cup, la stessa persona aveva inveito contro gli operatori, rivolgendo poi la propria attenzione agli utenti in attesa, a cui ha cercato di portar via il cellulare. Poi è uscito e ha aggredito l’uomo in sedia a rotelle.

Bloccato da altre persone, è stato comunque necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. I consiglieri comunali Gaetano Gaglio ed Erica Adamo hanno chiesto all’Asp di istituire un servizio di vigilanza per garantire l’incolumità degli operatori e degli utenti.