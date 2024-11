Comiso, esplode un ordigno davanti ad una agenzia di onoranze funebri

Un’esplosione, provocata da un ordigno piazzato davanti al portone dell’agenzia di pompe funebri Giudice, a Comiso, si è verificata in nottata in via

Attilio Regolo, poco distante dalla sede del commissariato di polizia. Non ci sono feriti. Il boato è stato sentito distintamente in città e numerose persone si sono riversate in strada. Danneggiate anche le abitazioni vicine.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e impedire che si propagassero anche alle abitazioni circostanti. Indaga la polizia.