I carabinieri di Scoglitti (Vittoria) durante la verifica in un’azienda agricola di proprietà di K.A., albanese, hanno coperto che i sette impiegati non avevano un contratto di lavoro e 2 di loro sono stranieri irregolari sul territorio italiano. I militari hanno denunciato il proprietario dell’azienda agricola per impiego nel lavoro di stranieri irregolari, e lo hanno sanzionato segnalandolo anche al l’Ispettorato territoriale del lavoro di Ragusa.