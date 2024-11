Muore un ciclista investito tra Vittoria e Gela, l'automobilista non si è fermato e dopo si è presentato in caserma

Un uomo di 46 anni, Ayaouy El Alami, originario del Marocco, è morto ieri sera (2 novembre), poco prima delle 20, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 nel tratto tra Vittoria e Gela.

L’uomo viaggiava in sella a una bici e sarebbe stato investito da una Peugeot, condotta da un uomo di 69 anni, che viaggiava in direzione di Gela. L’uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma si è presentato dopo alla caserma dei carabinieri riferendo di non essersi accorto di aver investito il ciclista. È accusato di omicidio stradale. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.